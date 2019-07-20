0553 313 94 23

Spor salonları hakkında flaş karar! Bundan sonra yapamayacaklar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, parmak izi veya avuç içi tarama ile giriş yapılan spor salonlarının, biyometrik veri işleme kapsamındaki bu uygulamalarını "hemen durdurmaları" uyarılması kararına vardı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:55
Spor salonları hakkında flaş karar! Bundan sonra yapamayacaklar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, üyelerinin giriş-çıkışının kontrolünde parmak izi veya avuç içi okutma sistemi kullanan iki spor salonu hakkında, bu bilgilerin güvenli şekilde muhafaza edilmediği şüphesiyle yapılan ihbar ve şikayetleri inceledi. İnceleme sonucu alınan kararda, el ve parmak izi taranması işleminin biyometrik veri işleme faaliyeti kapsamında bulunduğu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda biyometrik verilerin özel nitelikli kişisel veri olarak belirlendiği ifade edildi.

Biyometrik verilerin işlenmesi için ya ilgilinin açık rızasının bulunması ya da kanunlarda öngörülmesi gerektiği belirtilen kararda, işleme şartının mevcut olması halinde ise verilerin amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmesi gerektiği aktarıldı. Kararda, spor salonlarında giriş-çıkış kontrolü amacıyla el ve parmak izinin işlenmesi için ilgili kişilerden "açık rızalarının" alınması gerektiği belirtildi. Açık rızanın Kanunda "belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza" şeklinde tanımlandığına işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

'Sınırlı ve ölçülü olma ilkesine aykırı'

"Açık rızanın geçerli olması için kişinin özgür bir şekilde rıza gösterebilmesi, neye rıza gösterdiğini bilmesi, sadece konu üzerinde değil aynı zamanda rızasının sonuçları üzerinde de tam bilgi sahibi olması, bilgilendirmenin veri işlemeyle ilgili bütün konularda açık, anlaşılır biçimde ve veri işlemeden önce gerçekleştirilmesi, kişinin yaptığı davranışın bilincinde olması ve kendi kararı olması gerekmektedir. Aksi durumda kişinin iradesini sakatlayacak cebir, tehdit, hata ve hile gibi haller varsa açık rızadan söz edilemeyecektir.

Bu nedenle Kurul tarafından; spor salonuna girişin alternatif yollarla sağlanması mümkünken biyometrik veri alınmasının Kanunun 'işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma' ilkesine aykırı olduğu; biyometrik verilerin açık rızayla işlenmesinin Kanunun 'işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma' ilkesine aykırılık taşıdığı ve bu amaçla biyometrik verilerin işlenemeyeceği, biyometrik verilerinin işlenmesi için ilgili kişilerin açık rızalarının alınması yoluna gidilmekle birlikte açık rıza verilmemesi durumunda hizmetten yararlanamadıkları dikkate alındığında üyelerden alındığı düşünülen rızanın açık rıza sayılamayacağı değerlendirilmiştir."

Kararda, parmak izi veya avuç içi tarama ile hizmet veren veri sorumlularına (şirket sorumluları) bu faaliyetlerini "hemen durdurmaları" uyarısında bulunulması kararlaştırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:55
  1. Kişisel Verileri Koruma Kurulu
  2. Spor salonları
  3. Biyometrik veriler
  4. parmak izi tarama
  5. Avuç içi tarama
  6. flaş karar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe yeni sezon formaları 2019 fiyatları
    1. Fenerbahçe yeni sezon formaları 2019..
    2. Bitlis’te iş yeri temsilcilik odası..
    3. ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını..
    4. Demir parmaklıklara sıkışan köpek..
    5. Bağlar Mahallesi asfalta kavuşuyor
    6. KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı,..
    7. Iğdır’da akaryakıt kaçakçılığı
    8. Çıldır’da kan bağışına yoğun ilgi
    9. Fıstık bahçesine uçan otomobil ağaca..
    10. Ankara Kent Konseyi'nden AB Türkiye..
    11. Bitlis’in düşman işgalinden..
    12. Türkiye’nin Erbakan’ın emriyle..
    13. Paylaşım rekorları kıran video! Koltuk..
    14. Maganda kurbanı Eren’in babası:..
    15. Kilis’te yeşillendirme çalışmaları
    16. BGSO müzikseverlerden tam not aldı
    17. Gazişehir Gaziantep'te transfer..
    18. SANKO Üniversitesi ’Tercih-Tanıtım..
    19. Sarıgöl’deki kazada ölü sayısı 2’ye..
    20. Malını sevmenin ölçüsü
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'