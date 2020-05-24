  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajı

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:32:00 -
Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajı

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramımızı en iyi dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dileriz." ifadeleri kullanıldı. 

Galatasaray

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının her zamankinden daha yoğun yaşandığı Ramazan ayının ardından Bayrama ulaşmanın sevincini paylaşıyoruz. Bu vesile ile birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından olan Ramazan Bayramı’nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

Beşiktaş

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm ulusumuzun Ramazan Bayramı'nı kutlar; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz." denildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı