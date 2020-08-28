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Ekonomi SPK'dan Azerbaycan'a "teknik" destek
Ekonomi

SPK'dan Azerbaycan'a "teknik" destek

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:05:21 -
SPK'dan Azerbaycan'a "teknik" destek
İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Azerbaycan'a sağlayacağı teknik destek ve iş birliği programı 31 Ağustos Pazartesi başlayacak.
SPK'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre SPK ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde sermaye piyasalarında düzenleme ve denetim yetkisine sahip olan Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki teknik destek ve iş birliği programı 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
Uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirilecek olan programda, SPK meslek personeli tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası çalışanlarına çeşitli konularda eğitimler verilecek.
Teknik destek ve iş birliği programı, genel hatlarıyla Türk sermaye piyasası mevzuatında bankaların yeri ve fonksiyonu ile yine sermaye piyasası mevzuatı kapsamında menkul kıymetleştirme uygulamalarına ilişkin olarak yasal altyapı ve deneyimlerin aktarılmasını amaçlıyor.
Pazartesi günü SPK Başkanı Sayın Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun açılış konuşması ile başlayacak programda sermaye piyasası meslek personeli tarafından, Türk Finansal Piyasalarında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yeri, Türk Sermaye Piyasalarında Bankalar, Sermaye Piyasaları Aracılığıyla Faizsiz Finansman, Kolektif Yatırım Yönetimi Kapsamında Faizsiz Finansman, Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ve Teminatlı Menkul Kıymetler konularında Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası çalışanlarına Türkiye'nin mevzuatı ve deneyimi aktarılacak.
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