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Ekonomi SPK üst yönetimine atama
Ekonomi

SPK üst yönetimine atama

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına, Başkan Vekilliğine ve üyeliklerine yapılan atamalar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 01:24:00 -
SPK üst yönetimine atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, SPK’da başkan vekilliğine Talat Ulussever’in yerine Taha Meli Arvas atandı. SPK İkinci Başkanı Yavuz Koç’un görevine devam etmesi kararlaştırılırken, Mutalip Ünal ile Mutlu Akın’ın da yeniden üye olarak seçildi. Mevcutta Kurul’un başkan yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Kaya üyeliğe getirilirken, Ali Akay da yeni üye olarak atandı.

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