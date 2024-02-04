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Ekonomi SPK sosyal medyacıları affetmedi
Ekonomi

SPK sosyal medyacıları affetmedi

Yeniakit Publisher
2024-02-04 02:09:00 -
SPK sosyal medyacıları affetmedi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sosyal medya üzerinden hisse pazarlayan ve yapay piyasa oluşturan 2 kişiye yasak kararı aldı.

SPK sosyal medya üzerinden hisse pazarlayan ve yapay piyasa oluşturan 2 kişiye yasak getirdi.

SPK hastalık bültende yer alan bilgiye göre, Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) hisse senedinde 2 kişiye işlem yasagı verdi. Cihangir Çepni ve Halit Karagöz’e sosyal medya üzerinden bilgi ticareti ve yapay piyasa oluşturma gerekçesiyle işlem yasagı verdi.

SPK açıklaması aynen şöyle:

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPK’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPK’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPK’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 05.02.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
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