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Ekonomi

SPK haftalık bülteni

Yeniakit Publisher
2020-08-13 19:57:49 -
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Halkbank'ın 30 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret'in 22 milyon 500 bin lira, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama'nın 14 milyon 225 bin 175 lira, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret'in 100 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, İhlas Yayın Holding'in 250 milyon lira, Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret'in 191 milyon 22 bin 339 lira, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 100 milyon lira, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 200 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Şeker Yatırım Menkul Değerler'in 123 milyon lira, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 250 milyon lira, TEB Finansman'ın 946 milyon 900 bin lira Halkbank'ın 30 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, ZKB Varlık Kiralama'nın 150 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii'ni 38 bin 308 lira, Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret pay piyasasında 14 Ocak 2020-20 Ocak 2020 döneminde gerçekleştirilen
işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 101 bin 352,30 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 27 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

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