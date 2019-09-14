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Spikere sert tepki! 'O sözlerin izahı olamaz'

Kasımpaşa, Galatasaray'la oynadıkları karşılaşmada beIN Sports'un spikeri Şendil'in maçı taraflı anlattığını savunarak, tepki gösterdi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:25
Spikere sert tepki! 'O sözlerin izahı olamaz'

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray ile deplasmanda oynadığımız ve yayıncı kuruluş tarafından canlı yayınlanan karşılaşmanın spikeri Melih Şendil'in maçı anlatırken, Galatasaray'ın attığı golde bir amigo edasıyla bağırması, Galatasaray'ın her pozisyonunda sanki o takımın taraftarıymışçasına maçı anlatması kamuoyunun ve bizlerin dikkatinden kaçmamıştır. Spikerin Galatasaray'ın golünün ardından sanki bir Avrupa maçı anlatır gibi, rakip yabancı bir takım gibi coşkuyla sevinmesi ve Falcao naralarının ardından 'Hoş geldin İstanbul'a, hoş geldin Galatasaray'a, ilk maç ilk imza.' şeklinde bağırarak gole sevinmesinin hiçbir şekilde izahı olamaz."

Melih Şendil'in bir daha Kasımpaşa maçlarını anlatmasını istemeyen lacivert-beyazlı kulüp, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Dünyaca tanınan bir marka olan beIN Sports kurumuna yakışmayan bir durum ortaya çıkmıştır. Hiçbir şekilde tarafsızlık ilkesine uymayan bir anlatım gerçekleştiren spiker Melih Şendil'in bir daha maçlarımızda görev almasını istemiyor, 1921'den beri var olan ve armasında ay-yıldızı gururla taşıyan Kasımpaşa'mızın şanlı tarihini hiçe sayan bu taraflı anlatımı kınıyoruz. Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan beIN Sports'un artık hiçbir şekilde başka takımların amigosu gibi davranan spikerlerini istemediğimizi ve her zaman tarafsızlık ilkesini benimsemiş spiker ve yorumcuların yayıncı kuruluşta görev almasını istediğimizi kamuoyuna ve beIN Sports yönetim kuruluna bildiririz."

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:25
  1. İstanbul
  2. Galatasaray Haberleri
  3. Galatasaray

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  • Kursat Kursat 11 dk önce
    Bir siz eksiktiniz... gorunen oki bu sene gs nin isi bayagi zor fenerosyon ve 16 kulup bayagi ugrasacaklar gs ile trabzonu bu fenerasyon ve daltonlar birliginden ayri tutuyorum cunku trabzonsporun ve galatasaray 16 ya iki gibi duruyor...

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