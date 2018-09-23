“Spekülatörleri teşhir ediyoruz”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ahilik kültürüne aykırı davrananları denetleyip, teşhir ettiklerini dile getirdi. Bakan Pekcan, “İç piyasada fiyat artışlarına sebep olan, tüketicimize zarar veren esnafları ve firma sahiplerini yaptırımlara tabi tutuyoruz. Tüketicimize zarar verilmesine izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz” dedi. Ahilik kültürünün özünde dürüstlüğün, diğerini düşünmenin bulunduğunu kaydeden Pekcan, “Geçmişte olduğu gibi bugün de alın teri en büyük sermayesi, önceliği ülkesi olan, her gün iş yerini bu bilinçle açan her esnafımız bir Ahi’dir” şeklinde konuştu.