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Ekonomi S&P'den öngörü: İngiliz ekonomisi durgun! İngiltere'de 'cılız' büyüme beklentisi, kritik olumsuz etkiler
Ekonomi

S&P'den öngörü: İngiliz ekonomisi durgun! İngiltere'de 'cılız' büyüme beklentisi, kritik olumsuz etkiler

Yeniakit Publisher
2023-09-26 19:23:00 - 2023-09-26 20:06:02
S&P'den öngörü: İngiliz ekonomisi durgun! İngiltere'de 'cılız' büyüme beklentisi, kritik olumsuz etkiler

Dünyaca ünlü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Birleşik Krallık ekonomisinde durgunluğun 2024 yılında devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Önlem alması gündemdi duruma müdahale etti. İşte öngörüsü...

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ülkede yüksek enflasyon ve artan faizler nedeniyle oluşan ekonomik durgunluğun gelecek yıl da etkisini göstermesinin öngörüldüğünü kaydedildi.

İngiltere ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 0,4 ve gelecek senin sonunda ise yüzde 0,3 ile 'cılız' bir büyüme....

Açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0’dan yüzde 0,3’e yükseltildiği, gelecek yıl için ise yüzde 0,8’den yüzde 0,5’e çekildiği ifade edildi.

Ülkede manşet enflasyonun halen yüksek olduğu belirtilen açıklamada, bununla birlikte gelecek yılın ikinci yarısında İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) hedeflediği yüzde 2 seviyesine düşürülebilmesinin mümkün görüldüğü değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, ülkede çalışanların reel gelir artışlarının pozitife döndüğü, bunun da ekonomik büyümeye olumlu yönde katkıda bulunmasının beklendiği kaydedildi.
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Müdahale etti!

S&P açıklamasında, İngiltere Merkez Bankası'nın bu ay itibarıyla politika faiz artışında sona gelmiş olabileceği de belirtildi.

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