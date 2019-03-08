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SpaceX Dragon dünyaya dönüyor

Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot taşımak için imal edilen ve 2 Mart’ta fırlatılan SpaceX Crew Dragon (SpaceX Mürettebat Ejdrahası) kapsülü, tarihi test uçuşunu yaptıktan sonra Cuma günü erken saatlerde Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılarak dünyaya yavaş iniş yapmak için harekete geçti.

08 Mart 2019 Cuma 12:11
SpaceX Dragon dünyaya dönüyor

Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot taşımak için imal edilen ve 2 Mart’ta fırlatılan SpaceX Crew Dragon (SpaceX Mürettebat Ejdrahası) kapsülü, tarihi test uçuşunu yaptıktan sonra Cuma günü erken saatlerde Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılarak dünyaya yavaş iniş yapmak için harekete geçti.


NASA ve SpaceX yetkilileri, SpaceX Crew Dragon kapsülün Türkiye saatiyle 10.30’da uzay istasyonundan ayrıldığını söyledi. Halen dünya yörüngesi etrafında dönen Crew Dragon’un Türkiye saatiyle 16.45 civarında Atlantik Okyanusu’na inmesi bekleniyor. SpaceX Crew Dragon uzayda 6 gün kaldı.


Kapsül SpaceX Falcon 9 Roketinin üstünde geçen cumartesi sabahı uzaya fırlatılmıştı. Kapsül taşıdığı 400 pound (181,4 kg) yükü Uluslararası Uzay İstasyonu’na teslim etti. Kapsülde, astronotların görev süresince yaşayacağı her şeyi tespit etmek için kafası, boynu ve beline sensörler takılmış bir kukla bulunuyordu.


SpaceX Crew Dragon’un bugün testi tamamlamasının ardından uzaya insan taşıma uçuşlarına bir adım daha yaklaşacak. ABD, uzay mekiği programını 2011 yılında terk etmesinin ardından uzaya insan göndermek için Rusya’nın imkanlarından yararlanıyordu.


SpaceX’in Dünya atmosferine girerken yüksek ısıdan korunmak için ısı koruma kalkanı bulunuyor.


SpaceX’in Florida kıyılarından 450 kilometre açıklarında denize yumuşak iniş yapması için dört paraşütü bulunuyor.SpaceX’in Türkiye saatiyle 16.45’te denize düşmesi bekleniyor. Go searcher (Git ara) ismindeki bir botun kapsülü almak için bekliyor olacağı belirtildi.


SpaceX’in, uçuş analizlerinin yapılmasının ardından ilk insanlı uçuşunu Temmuz ayında gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:11
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