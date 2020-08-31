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Aktüel SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi
Aktüel

SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:00:01 -
SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi

ANKARA (AA) - Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya taşıdı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Arjantin'e ait yer gözlem uydusu "Saocom-1B", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Uydu, daha çok petrol sızıntısı tespiti ve doğal afetlerin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla kullanılacak.

Arjantin gözlem uydularının ilki "Saocom-1A", Ekim 2018'de ABD'nin Californiya eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarılı şekilde uzaya fırlatılmıştı.


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