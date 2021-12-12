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Ekonomi S&P, büyüme beklentisini yüzde 9.8’e yükseltti
Ekonomi

S&P, büyüme beklentisini yüzde 9.8’e yükseltti

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 8.6’dan yüzde 9.8’e yükseltti.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 21:28:00 -
S&P, büyüme beklentisini yüzde 9.8’e yükseltti

S&P, Türkiye’nin döviz cinsinden kredi notunu “B+” ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu “BB-” olarak teyit etti.

Cari hesap 2018'den daha güçlü

Türkiye’nin döviz cinsinden kredi notunun “B+” ve yerel para birimi cinsinden kredi notunun “BB-” olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin kredi notu görünümünün ise “durağan”dan “negatif”e çevrildiği kaydedildi. Açıklamada, kamu politikasının öngörülebilirliğinin, para politikasının ise etkinliğinin sürdürülebilir ve gelişmiş olduğunun gözlemlenmesi halinde görünümün “durağan”a revize edilebileceği aktarıldı. Türkiye’nin cari işlemler hesabının Ağustos 2018’den daha güçlü durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, hane halkının tasarruflarını bankalarda tutmayı tercih etmesiyle ise Türk bankacılık sektörüne olan güvenin korunduğunun görüldüğü ifade edildi.

Turizm destekleyici olabilir

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 8.6’dan yüzde 9.8’e yükseltildiği bildirildi. Ülke ekonomisinin gelecek yıl ise yüzde 3.7 büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2023’te yüzde 3.1 ve 2024’te yüzde 3 büyüyeceğinin öngörüldüğü aktarıldı. Açıklamada, mal ihracatının güçlü kalmasının beklendiği vurgulanarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yeni karantina önlemlerine ve yaygın uluslararası seyahat kısıtlamalarına yol açmadığı varsayılırsa turizmin daha hızlı toparlanmasının destekleyici olabileceği ifade edildi.
S&P’nin açıklamasında, Türkiye ekonomisinin orta vadede ortalama yüzde 3’e yakın büyüyeceği görüşünün korunduğu kaydedildi.

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