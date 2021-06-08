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Dünya 'Sözümüzün arkasındaydık' diyerek duyurdular! 'Libya'ya müdahaleye hazırdık'
Dünya

'Sözümüzün arkasındaydık' diyerek duyurdular! 'Libya'ya müdahaleye hazırdık'

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, "'Trablus kırmızı çizgidir' dediğimizde sözümüzün arkasındaydık" diyerek Libya'nın başkenti Trablus'un paralı askerlerin eline düşme ihtimalinin belirdiği dönemde Libya'ya müdahaleye hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 12:33:00 -
'Sözümüzün arkasındaydık' diyerek duyurdular! 'Libya'ya müdahaleye hazırdık'

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile yaptığı röportajın tanıtım videosunu yayımladı.

Röportajda Libya'nın başkenti Trablus'un "paralı askerlerin" işgaline girecek ilk Kuzey Afrika ve Arap başkenti olmasına asla müsaade etmeyeceğini vurgulayan Tebbun, "Cezayir, Trablus'un düşmesini önlemek için şu veya bu şekilde müdahaleye hazırdı. 'Trablus kırmızı çizgidir' dediğimizde sözümüzün arkasındaydık ve ilgililer mesajımızı aldı." dedi.

Tebbun, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin başkent Trablus'u ele geçirmek için beraberindeki paralı askerlerle en yoğun saldırıları gerçekleştirdiği Ocak 2020'de, "Trablus, Cezayir için kırmızı çizgidir." uyarısı yapmıştı.

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Yorumlar

sebati

Türkiye libyada olmasaydı tüm libya batı destekli hafter katilinin eline geçecekti.Bu durumu Cezayir gibi ülkelerde seyredecekti.Tıpkı suriyede olduğu gibi.
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