“Sözümüzü tutuyoruz ülkemiz için çalışıyoruz”

Mehmet Canıtatlı Akfen Yenilenebilir Enerji çatısı altında tamamlanacak olan 13 yeşil enerji projesinde kullanılmak üzere Türkiye’nin en büyük rüzgar ve güneş kredisi alımının imzaları atıldı.

Toplam 530 milyon dolar olan santral yatırımının 167 milyon dolarlık kısmını Akfen Holding kendi öz kaynaklarıyla karşılarken, 363 milyon dolarlık kredi yerli ve yabancı 6 banka tarafından sağlanıyor.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, önceden açıklanan yatırım paketinin önemli kısmını kendi öz kaynaklarıyla yapacaklarını vurgulayarak, “Sözümüzün arkasında duruyoruz ve yatırımlarımızı gerçekleştirerek Türkiye’nin hizmetine sunmaya devam ediyoruz” dedi. Akın, ’’Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenle önemli kısmını kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız bu yatırımların zamanlamasında hiçbir aksama da olmayacak” diye konuştu.