Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeliye 3600 ek gösterge var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda 3600 ek göstergeye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kamuda çalışan memurların merakla beklediği 3600 ek göstergeye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, konuyla ilgili düzenlemeyi 2022 yılında uygulamaya sokacaklarını bildirdi.

3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

3600 ek göstergeyle ilgili de açıklama yapan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini teknik olarak toplumda hakkaniyet duygusunu zedelemeyecek şekilde ele alıyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız. Sonra da yüce meclise göndereceğiz. Sizin takdirinizle bu meseleyi bir vaat olmaktan çıkardık, sözleşmenin anlamı 2022 yılında uygulamaya sokacağız diye imzaladık. Meclise geldiği zamanda meclisin gereğini yapacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli personel kadroya ne zaman geçecek?

Sözleşmeli personel konusunda Bilgin, "Sözleşmeli meselesini de gündeme aldık. Sözleşmeli personel ile ilgili meseleyi de en uygun şekilde çözeceğiz. Karara bağlamış bulunuyoruz." dedi.

Bakan Bilgin, kamu personel rejiminin çok parçalı ve kamuda çok farklı statülere bağlı çalışma biçimlerinin olmasının ciddi bir sorun yarattığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Biz burada sözleşmeli personeli önemli buluyoruz. Çok özel, aranan ve nitelikleri itibarıyla kıt olan meslek gruplarının farklı ücret seviyeleri ve farklı sözleşmelerle çalıştırılmasını anlamlı buluyoruz. Fakat her düzeyde karşılaşılan sözleşmeli personel tablosunun çok ciddi sorunlara yol açtığının farkındayız. Bilhassa çalışanlar açısından sorun yarattığının da farkındayız. Bu sorunların çözülmesi için de benzeri bir çalışmayı bakanlığımız bünyesinde sürdürüyoruz. Bunu tamamladıktan sonra ilgili diğer bakanlıklarla bir araya gelerek 3+1 diye bilinen çerçeve içerisinde onların kadro haklarını kazanması için de gereğini yapacağız. O çalışmayı da 3600'ün ardından tamamlayıp, yolumuza devam edeceğiz. Bunun dışında kamu personelinin özlük hakları, yükselme gibi çok ciddi sorunları var. Bu sorunların çözümü konusunu, biz sosyal ortaklarımızla ele alacağız. Bu sorunları birlikte çözeceğiz."