Sözleşmeli uzman erbaş başvuru şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuru tarihi!
Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı için başvuru işlemleri başladı. Jandarma uzman erbaş alımı başvuru son gün ne zaman?Sözleşmeli uzman erbaş başvuru şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuru tarihi!
Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı yapacağını ilan etmesi üzerine, binlerce vatandaş başvuru şartlarını ve nasıl başvuru yapabileceğini araştırmaya başladı.
Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuru tarihi
Jandarma Genel Komutanlığı'na 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Başvurular, 8-24 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığı, 250 lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş istihdam edecek.
Başvurular, 8-24 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacak.
Sözleşmeli uzman erbaş ilan detayları için tıklayın