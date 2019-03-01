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Sözleşmeli sağlık personeli 2019 alımları

2019 sözleşmeli atamaları ne zaman? Üniversite hastaneleri sözleşmeli personel alımı, 2019 sağlık ataması nasıl olur? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sözleşmeli sağlık personeli alan üniversiteler hangileri, üniversite sözleşmeli sağlık personeli alımı yapan üniversite Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi oldu. Sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak!

01 Mart 2019 Cuma 12:51
Sözleşmeli sağlık personeli 2019 alımları

2019 sözleşmeli atamaları ne zaman? Üniversite hastaneleri sözleşmeli personel alımı, 2019 sağlık ataması nasıl olur? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sözleşmeli sağlık personeli alan üniversiteler hangileri, üniversite sözleşmeli sağlık personeli alımı yapan üniversite Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi oldu. Sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak!

Hangi üniversitenin personel alacağı merak ediliyordu. Devlet Personel Başkanlığı personel alım ilanına göz atan vatandaşlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin 51 personel alınacağını görmekte. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli kadrolarına başvurmak isteyen adayların 26 Şubat – 12 Mart 2019 tarihleri arasında Üniversite Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversite sözleşmeli personel alım başvuru şartları

Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.

2018 KPSS (B) sonuç belgesi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

Adli Sicil Kaydı.

Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. 6- 2 adet vesikalık fotoğraf.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:51
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