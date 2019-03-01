Sözleşmeli sağlık personeli 2019 alımları

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Hangi üniversitenin personel alacağı merak ediliyordu. Devlet Personel Başkanlığı personel alım ilanına göz atan vatandaşlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin 51 personel alınacağını görmekte. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli kadrolarına başvurmak isteyen adayların 26 Şubat – 12 Mart 2019 tarihleri arasında Üniversite Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversite sözleşmeli personel alım başvuru şartları

Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.

2018 KPSS (B) sonuç belgesi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

Adli Sicil Kaydı.

Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. 6- 2 adet vesikalık fotoğraf.