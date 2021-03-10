Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'u kabulünde icap nöbet ücretleri sorununun çözümü konusunda talimat veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ek ödeme ve sözleşmeli istihdam sorununun da son bulması yönünde ortak çalışmalar yapılacağını söyledi.

Sözleşmeli sağlık çalışanları kadroya geçecek mi?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti.

Görüşme sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Durmuş, sorunlar hususunda bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirterek şu paylaşımlara yer verdi:

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'yı, Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın ile birlikte ziyaret ettik. Ücret adaletsizlikleri ve sözleşmeli istihdam sorunu ağırlıklı olmak üzere icap nöbet ücretleri, tıbbi malpraktis cezaları gibi birçok konuda çözüm beklentimizi paylaştık. Sayın Bakanın, sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü hususunda pozitif yaklaşım sergilemiş olması, memnuniyet vericidir. Bu yaklaşımının bir gereği olarak icap nöbet ücretlerini ve tıbbi malpraktis cezalarını sorun olmaktan çıkarmak amacıyla talimat vermiş bulunmaktadır. Sayın Bakan ayrıca, başta ek ödeme konusu olmak üzere sözleşmeli istihdam sorununun son bulması amacıyla da ortak çalışmalar yapılması yönünde hassasiyet göstermişlerdir. Tüm sorunların bir an önce çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz. Sağlık çalışanları üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları fazlasıyla yerine getirmektedirler. İlgili bakanlıklara düşen de sorunların çözümü yönünde bir an önce hareket geçmektir.

Görüşmede, sağlık çalışanlarının Covid-19 ile mücadele sürecinde büyük bir başarı sağladığını dile getiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sağlık çalışanlarımız büyük fedakârlıklarla görevlerini yerine getiriyorlar. Bu fedakârlığı kimse görmezden gelmemeli. Özellikle de ek ödeme ve sözleşmeli istihdam sorunu gerçekten sağlık çalışanlarını mağdur ediyor. İrade ortaya konarak bu sorunlara çözüm üretilmeli. Sağlık çalışanlarımızın temel sorun ve talepleri bir an önce çözüme kavuşmalı." ifadelerini kullandı.