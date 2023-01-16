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Gündem Sözleşmeli personeller için kritik kanun TBMM'de kabul edildi
Gündem

Sözleşmeli personeller için kritik kanun TBMM'de kabul edildi

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini içeren kanun teklifi TBMM'den geçti.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 21:19:00 - 2023-01-16 21:38:07
Sözleşmeli personeller için kritik kanun TBMM'de kabul edildi

Sözleşmeli personelin büyük bir heyecanla beklediği kadro düzenlemesi hakkında son dakika gelişmesi yaşandı.

Sözleşmeli persone kadro

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde Meclis, ilk mesaisini tamamladı. Binlerce sözleşmeli çalışanın kadroya geçişini öngören teklif, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

458 bin kişiye kadronun önünü açan teklif, 28 Kasım 2022'den önce göreve başlayanlara doğrudan kadro hakkı tanıyor.

Kadro başvuru süresi bir ay

* Kadroya geçiş başvurusu için bir ay süre tanınacak.

* Kadroya geçenler, görevde yükselme ve tayin gibi tüm haklardan yararlanabilecek. Tayin hakkı, 1 yıl sonra verilecek.

* Belediyelerdeki sözleşmeliler de düzenleme kapsamında yer alıyor.

* Yasa çıktıktan sonra da mahalli idarelerde çalışmak için KPSS şartı getirilecek.

* Vekil ebe ve hemşireler ile vekil imam hatip ile müezzin-kayyımlar da kapsamı dahilinde.

* Yasa yürürlüğe girdikten sonra sözleşmeli göreve başlayanlar ise 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilecek.

* Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevi sona erene dek şahsa bağlı olarak korunacak.

Düzenlemenin bu hafta Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

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Yorumlar

Murat

Fahri kkö lerde kadro bekliyor...
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