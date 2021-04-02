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Eğitim Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?
Eğitim

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2021 yılında sözlü sınavların hangi tarihte yapılacağını gösterdi. Kısa süre önce sona eren ön başvuru ve sözlü sınav merkezleri tercihi sonrası gözler mülakatların yapılacağı tarihlere çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 23:07:00 -
Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru süreci sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapıldı. Şimdi ise sözlü sınavlar bekleniyor.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapıldı.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.

Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.

Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.

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