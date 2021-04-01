Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?
Sözleşmeli öğretmenlik Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihleri geride kaldı. Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru ile sözlü sınav merkezleri tercihi yapıldıktan sonra, merakla sözlü sınav yerlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?
Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi 2021 yılında sözlü sınavların hangi tarihte yapılacağını gösterdi. 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, sözlü sınav hangi tarihte?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?
Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre mülakat yerleri 3 Mayıs 2021’de açıklanacak.
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman?
Yine atama takvimi içerisinde yer alan detaylara göre sözlü sınavlar yani mülakatlar ise 17 Mayıs’ta başlayacak ve 6 Haziran’da sona erecek.