Sözleşmeli öğretmenlere ilişkin 3+1 düzenlemesi yasalaştı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sözleşmeli öğretmenlerimizin ’3+1 düzenlemesi TBMM’de kabul edilerek yasalaştı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sözleşmeli öğretmenlerimizin ’3+1 düzenlemesi TBMM’de kabul edilerek yasalaştı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden sözleşmeli öğretmenlerle ilgili 3+1 düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yasalaştığını duyurdu. Bakan Selçuk, "Sözleşmeli öğretmenlerimizin ’3+1 düzenlemesi’ TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Emeği geçeği tüm milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu ve diğer projelerimiz üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Hep güzel haberler vermek dileğiyle" dedi.

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