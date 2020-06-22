Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri sorgula e devlet
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerlerine ilişkin son dakika açıklama geldi. Sözleşmeli öğretmen başvurusunda bulunan adayların gireceği sözlü sınav yerleri belli olduğu gelen son dakika haberiyle duyuruldu. Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.
1 Haziran 2020 tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvuru işlemleri, 12 Haziran 2020 tarihinde sona ermişti. Öğretmen adayları ise mülakatlar için mülakat yerlerini beklemeye başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen mülakat yerlerinin açıklandığını duyurdu. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunan adaylar, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerini, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak. Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek. Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.