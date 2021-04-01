Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 sözleşmeli öğretmen ataması
Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Atamalarla ilgili takvim geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapıldı. Peki, öğretmen ataması sözlü sınav ne zaman?
Öğretmenlerin uzun süredir beklediği atamalarla ilgili takvim geçtiğimiz ay açıklandı. Başvuruda bulunan adaylar mülakat yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Peki, öğretmen atama sözlü sınavlar ne zaman?
Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 sözleşmeli öğretmen ataması
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak. Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.
Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.
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