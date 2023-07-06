Sözde sanatçı Hatice’den skandal sözler

Yaptığı çıkışlarla gündeme gelen şarkıcı Hatice, yine çok tartışılacak bir ifade kullandı. Hatice, Kurban Bayramı'ndan dolayı 10 yıl boyunca et yemediğini söyleyerek "Hayvanlara yanlış kesimle zarar verilecekse bu bayram bizde hiç kutlanmasın daha iyi. Biz işin hakkını veremiyoruz." diyen Burcu Güneş'e destek verdi.

Güneş'in Kurban Bayramı yorumuna destek olan Hatice, bir paylaşıma yaptığı yorumda "Hiç sevmiyorum Kurban Bayramı'nı, katliam ayı desek yeri." ifadelerini kullandı.

Hatice'nin sözleri sosyal medyada kısa sürede tepki topladı.

Hatice'nin Kurban Bayramı'nı "katliam" olarak nitelendirmesi bazı kullanıcıları kızdırdı.



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