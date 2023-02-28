Sözde Nurcu'dan büyük skandal! Siz kimin ürünüsünüz acaba utanmazlar?

FETÖ yardakçı ve yaltakçısı Yeni Asya gazetesinin kalemşörlerinden Ali Ferşadoğlu, kimlerle kol kola yürüdüklerini unutup AK Parti'ye akıl almaz iftiralar attı.

AK Parti'nin "28 Şubat darbesinin ürünü ve bir vesayet partisi" olduğunu iddia eden Ferşadoğlu, "Hadi oradan" dedirten yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"AKP de, 12 Eylül ürünü ANAP gibi 28 Şubat darbe-i münafıkanesinin ürünüdür.

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16 Ocak 1998’de Refah Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılınca Fazilet Partisi altında tekrar açıldı ve 22 Haziran 2001’de yine kapatıldı. Ve AKP’nin önü açılmış oldu. Yaşananlar da ortaya koymuş ki, liyakatsiz, ehliyetsiz ve baskıcı zihniyete sahip olan AKP; 28 Şubat darbesinin ürünü ve bir vesayet partisidir. Vesayet, kişilik haklarını ve mal varlığını koruma gücünden yoksun olan ve başkası tarafından koruma altına alınıp yönlendirilendir. AKP’nin vasisi kim? Ergenekon’cuların, yani, Kemalistler. AKP’nin siyasi ve ekonomik gücü sıfıra yakın iken; spor, müzik, üniversite, basın, sanayi, ekonomi dahil, sivil ve resmi tüm müesseselere hakim olan Ergenekon döneminde iktidar olması onun sayesinde! Bu, hem müstebit icraatlarıyla, hem ilmi olarak ortaya konmuş bir gerçektir. (...)

AKP’nin başta müstebit yönetim, eğitim, dış politika, ekonomik sistemi, aile, cemaatler, STK politikaları dinin, dindarlığın değil kapitalizmin, Kemalizmin politikalarıdır! (...) “Şiddetle” hiç ilgisi olmayan çoluk, çocuk, bebek, kadın, ihtiyar, hasta insanları “teröristlikle” yaftalayıp hatta, “iftira, yalan, su-i zan, bühtan, gıybet ve itibar cellatlığı”yla hapse tıkaması da bunun göstergelerinden. (...)

AKP, müstebit yönetimi, ekonomisi ve vasisi, deprem enkazları altında; artık çıkamaz!"