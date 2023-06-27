Sözde milliyetçi İYİ Parti'den Öcalan sevici Merdan Yanardağ'a destek!

İP'li Erdem, bebek katilinin hapiste olmasına itiraz eden Merdan Yanardağ'ın skandal sözlerini "fikir özgürlüğü" diye değerlendirdi.

Erdem mesajında şu ifadeleri kullandı:

Merdan Yanardağ’ın terörist başı ile ilgili sözlerini kabul etmem mümkün değil. En ağır şekilde de eleştirebiliriz.

Ancak bir kişinin fikrine sözlerine katılmamak ayrı o kişinin o sözleri ya da fikrinden dolayı tutuklanması ayrı.

Hiç kimse fikrinden dolayı tutuklanamaz.

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Merdan Yanardağ’ın söylediklerine de bu söyledikleri nedeniyle tutuklanmasına da sonuna kadar karşıyım.