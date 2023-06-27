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Siyaset Sözde milliyetçi İYİ Parti'den Öcalan sevici Merdan Yanardağ'a destek!
Siyaset

Sözde milliyetçi İYİ Parti'den Öcalan sevici Merdan Yanardağ'a destek!

Yeniakit Publisher
2023-06-27 23:38:00 - 2023-06-28 00:35:00
Sözde milliyetçi İYİ Parti'den Öcalan sevici Merdan Yanardağ'a destek!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Öcalan sevici Merdan Yanardağ'a sahip çıktı.

İP'li Erdem, bebek katilinin hapiste olmasına itiraz eden Merdan Yanardağ'ın skandal sözlerini "fikir özgürlüğü" diye değerlendirdi.

Erdem mesajında şu ifadeleri kullandı:

Merdan Yanardağ’ın terörist başı ile ilgili sözlerini kabul etmem mümkün değil. En ağır şekilde de eleştirebiliriz.

Ancak bir kişinin fikrine sözlerine katılmamak ayrı o kişinin o sözleri ya da fikrinden dolayı tutuklanması ayrı.

Hiç kimse fikrinden dolayı tutuklanamaz.
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Merdan Yanardağ’ın söylediklerine de bu söyledikleri nedeniyle tutuklanmasına da sonuna kadar karşıyım.

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