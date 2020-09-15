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Dünya Sözde medeniyet ülkesi Fransa’nın bir kirli yüzü daha ortaya çıktı!
Dünya

Sözde medeniyet ülkesi Fransa’nın bir kirli yüzü daha ortaya çıktı!

Her zaman insan haklarından, özgürlüklerden dem vuran batının hali sayısal verilerle ispatlandı. Çocuk gelişim uzmanı Andrea Bescond, Fransa’da her yıl 165 bin çocuğa tecavüz edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 20:01:00 -
Sözde medeniyet ülkesi Fransa’nın bir kirli yüzü daha ortaya çıktı!

Batının kirli yüzü

France İnter radyo kanalına konuşan Andrea Bescond yaptığı açıklamada Fransa’da her yıl 165 bin çocuğa tecavüz edildiğini ve her 4 günde bir ebeveynlerinin veya akrabalarının darbesiyle bir çocuk öldüğünü söyledi.

Bescond, bunların üzerine “o zaman başka çözümler bulunmalı, çünkü ‘senin bedenin senindir’ ve ‘hayır demeye hakkın var’ gibi önlem kampanyaları korumaya yetmiyor” açıklamasında bulundu.

Çocuklara maruz kaldıkları şiddettin sorumluluğunu yüklemememiz gerektiğini belirten Çocuk gelişim uzmanı Bescond, bunun yetişkinlerin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

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