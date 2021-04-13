Sözde kadın hakkı savunucuları Halk Tv'de buluştu: Pes dedirten gerekçe ile annelere sağlanan pandemi kolaylığını hedef aldılar!

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Halk Tv ekranında buluşan sözde kadın hakkı savunucuları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yaşın altında çocuğu olan annelere sağladığı kolaylığı hedef aldı.

Mesele kadın mı, toplumsal cinsiyet eşitliği mi?

Çin treni yalanı elinde patlayan ve hala kamuoyundan özür dilemeyen Özlem Gürses'in konuklarından birisi Prof. Dr. Kayıhan Pala'ydı. İstanbul Sözleşmesi'nin feshine, sözde kadın hakkı savunuculuğu ile karşı çıkanlardan Prof. Pala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annelere sağladığı kolaylığı yine İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' kavramı üzerinden hedef aldı. Prof. Pala, Erdoğan'ın 10 yaşın altında çocuğu olan kadınlara yönelik pozitif ayrımla sağladığı kolaylık için, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı 10 yaşın altında çocukları olan kadın kamu çalışanlarına idari izin verilmesi meselesinde, 'kadın' diye belirtilmemesi uygun olurdu diye düşünüyorum. '10 yaşın altında çocukları olan anne ve babalardan birisi' diye belirtilseydi doğru olurdu." dedi.

'Çocuk bakmak sadece kadınlara yüklenmemeli'

Prof. Pala, Türk örf ve adetlerinde yeri olmayan fikirlerini şöyle anlattı:

"Sanki bu işler sadece kadınların göreviymiş gibi.. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değerlendirilmesi gereken bir kavram. 10 yaşın altında çocukları olanlara izin verilmesi çok güzel. Bunu üstelik kamu ile de sınırlamamak gerekir. Ama bunların tüm yükünü de sadece kadınların üzerine yıkmak kabul edilecek bir şey olmamalı. Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinde 150 ülke arasında dünayada 133. sırada. Zaten çok sıkıntılı durumdayız. Hiç olmazsa bunu azaltmak için daha fazla çaba tüketelim."