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Gündem Sözde ilahiyatçı Öztürk, Gülşen'i gölgede bıraktı: Laiklik benim nefes yolum
Gündem

Sözde ilahiyatçı Öztürk, Gülşen'i gölgede bıraktı: Laiklik benim nefes yolum

Halk TV canlı yayınına bağlanan Prof.Dr. Mustafa Öztürk, Gülşen'in 'sapık' sözlerini gölgede bırakacak açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 23:04:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Prof.Dr. Mustafa Öztürk, Halk TV canlı yayınında skandal açıklamalarda bulundu imam hatipleri karalamak için yapmadığını bırakmadı.

Öztürk'ün sözleri şöyle:

Sözün bağlamını Gülşen açıkladıktan sonra onun bir mizah bağlamında söylediğini ve özür diledeğini söyledi. İmam hatiplerde bundan çok daha büyük espriler yapıldığını söyledi.

Senli benli konuşma ortamında söylenmiş ama şaka bağlamında söylenmiş. Ama derbest edip götürülüyor. Topyekün bir mahelle kışkırtması bu, bana ve Sezan Aksu'ya yapılana benziyor.

Bizi sevk ve idare eden otorite maneviyata karşı işlenen belli bir kitleyi iktidar kışkırtıyor. Mahalle kavgasına fişek atmak gibi bir şey bu. Milletin bu kışkırtmalara büyük bir soğukkanlılıkla sükut halini izliyorum.

"Sekülerizme kurban olayım"

Bu bir sokağa dökme için kışkırtıldığını halk biliyor. Herkes sandığı bekliyor ben de bekliyorum. Sekülerizmin kendisi bunların sayesinde gelcek. Ben imam hatip kökenliyim sekülerizme kurban olayım evresine gelmişim. İyi ki laiklik var. Laiklik benim nefes yolum. Olmasa beni tazir yoluyla katlederler.

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