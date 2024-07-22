Sözde hayvanseverler yasanın neresine karşı? İşte o maddeler

Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri Vahit Kirişci başkanlığındaki TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam etti.

Geçtiğimiz hafta başlayan toplantılarda bu hafta da gerginlikler yaşanırken, sözde hayvanseverler arkalarına aldıkları TİP, DEM ve CHP'li milletvekillerinin desteğiyle yasanın çıkmaması için her yolu deniyor.

İtiraz ettikleri maddeler!

İktidar tarafından hazırlanan tasarıda sokaklardan toplanacak tüm hayvanların "uyutulacağı algısı" oluşturuluyor.

Halbu ki yasa tasarısındaki 2 madde bu algının yalan olduğunu ortaya koyuyor.

Tasarıda, "Bakımevine alınan hayvanlardan saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce ötanazi yapılır." ifadeleriyle "saldırgan ve tedavisi mümkün olmayan" hayvanların uyutulacağı vurgulanıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca "kuduz" ve benzeri hastalıklar sebebiyle toplumun korunmasını hedefleyen tasarıda "Sahipsiz hayvan popülasyonunun; kamu güvenliği bakımından tehlike oluşturmasına veya hayvandan hayvana ya da hayvandan insana bulaşan hastalıkların görülmesine, su kaynaklarının, yaban hayatının ve biyolojik çeşitliliğin zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde ilgili yerel yönetim tarafından sahipsiz hayvanlara ötanazi yapılabilir." deniliyor.