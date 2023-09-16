Sözde dev! Yeni tehdit milyar dolarlık grev!

Global ekonominin devi olarak tanımlanan ABD yeni mali bir krizle karşı karşıya. ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası üyesi 13 bin işçi yeni sözleşme üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle greve giderken bu grevin maliyetinin ekonomik dengeleri sarsabileceği endişesi hakim.

Kimler greve gitti?

UAW'nin General Motors, Ford Motor ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül'de anlaşma çıkmaması sonrasında 13 bin işçi greve gitme kararı aldı. Böylece, sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa, 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitti.Grev kararının ardından sendika üyesi işçiler, General Motors'un Missouri'deki montaj fabrikasında, Michigan'daki Ford fabrikasında ve Ohio'daki Stellantis'in Jeep fabrikasında iş bıraktı.

Ekonominin kırılgan noktası

Otomobil işçilerinin grevinin uzun sürmesi halinde pandemiye bağlı tedarik zinciri kesintileri nedeniyle halihazırda düşük olan araç stoklarının daha da düşmesi ve dolayısıyla otomobil fiyatları üzerinde baskı oluşması bekleniyor. Bu durumun halihazırda yüksek enflasyondan zarar gören ekonomiyi daha da zorlayabileceğini belirtiliyor.Grevinin tek başına bir resesyonu tetiklemesi pek mümkün görünmese de ABD ekonomisini yavaşlatabileceği, istihdam kayıplarını tetikleyebileceği belirtiliyor.

10 günlük grevin maliyeti ağır

Danışmanlık firması Anderson Economic Group'un (AEG), UAW işçilerinin, imalatçıların ve genel olarak otomotiv endüstrisinin uğrayacağı potansiyel kayıplara yönelik hesaplamalarına göre, yaklaşık 150 bin UAW üyesinin 3 otomobil üreticisinde yapacağı grevin 10 gün sürmesi halinde toplam 5 milyar dolardan fazla ekonomik kayba yol açabileceği tahmin ediliyor. Grevin 10 gün sürmesinin toplam 859 milyon dolarlık ücret kaybına ve 989 milyon dolarlık üretici kaybına neden olacağı öngörülüyor.

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