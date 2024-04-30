Sözde çivi dahi çakmak yasak: İBB'den boğazda skandal tadilat!

Boğazda çivi dahi çakmanın yasak olduğu tarihi eser konumundaki Recaizade Yalısı adeta kentsel dönüşüm alanı oldu. Yalının etrafı brandalarla kapatıldı. Bazı bölümleri kaçak şekilde yıkıldı. Bir de yetmezmiş gibi vatandaşın kullandığı park ellerinden alındı. İBB'ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve Anıtlar Kurulu boğazdaki talana sessiz kaldı.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, İstanbul’un en güzel yalılarından olan Recaizade Ekrem Bey Yalısı’nda yapılan kaçak tadilat vatandaşı çileden çıkardı. Normalde çivi dahi çakmanın yasak olduğu yalının etrafı hafriyat alanına döndü. İlk önce yalının etrafını brandalarla çevrilerek kapatıldı. Tarihi eser konumundaki yalının bakır çatısı ve ahşap pencereleri söküldü. İstanbul Boğazı’nın en güzel yalısı adeta kevgire çevrilerek harabeye döndü. İnşaat alanına demir paletli iş makineleri sokuldu. Vatandaşın dinlenmek, nefes almak için kullandığı park alanı da bu inşaata kurban gitti. İnşaat alanında 24 saat aralıksız çalışma yapılırken, vatandaş durumu yetkililere ihbar etse de sonuç alamadı.

,İNŞAAT ALANINA İŞ MAKİNELERİ SOKULDU

Mehmet Türkcan, Ali Yeşilyurt ve Ayla Öztürk, 11 2024 tarihinde İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanlığı’na bir dilekçe verdiler.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

‘’Üsküdar İlçesi Vaniköy Mah. 927. Ada. 31 Parsel Vaniköy Mahallesi sakinleri olarak Üsküdar İlçesi Vaniköy Mah. 927. Ada. 31 Parsel de bulunan 2 Derece tarihi eser Recaizade yalısının yenilenmesi noktasında yapılan çalışmalar hukuka uygun değildir hukuk açısından suçtur. Bir an önce durdurulmalıdır. Parkımızın bir kısmı istila edilmiştir. Park alanımız elimizden alınmıştır. Tekrar mahalle sakinlerine iade edilmelidir. Recaizade yalısının ikinci derece tarihi olan binanın bitişiği müştemilatı yıkılmıştır. Tarihi eseri yıkmak suçtur ayrıca bu alana demir paletli iş makinaları sokmak tarihi eser binanın bakır çatısı sökmek ahşap pencereleri sökmek, araziye kaçak bodrum katı atmak ve tarihi eseri ortadan kaldırmak yapılan bunca hukuksuz çalışmanın bir an önce durdurulmasını kurulumuzca alanda tekrar inceleme yapılması, bina inşaatının hukuka aykırı devam ettiği için mühürlenmesi aksi takdirde bina ile ilgili işlem yapmayan tüm yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca bina ve mülk sahipleri hakkında tarihi esere zarar vermekten dolayı şikayetçiyim gereğini arz ederim’’

İBB’YE DE ŞİKAYET EDİLDİ…

Aynı dilekçe 12 Mart 2024 tarihinde de İBB'ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğüne de verildi. Hem Anıtlar Kurulu hem de Boğaziçi İmar, aradan geçen iki aya rağmen bu talana sessiz kaldı. Boğaziçi İmar'ın aynı yöntemle yapılan çok sayıda tadilata sessiz kalması vatandaşın tepkisine neden oldu. Bir vatandaş, ‘Buraya onlarca iş makinesi sokuldu. Normalde çivi çakmak yasak. Sesten uyuyamıyoruz. Yetmezmiş gibi park alanımızı gasp ettiler. İBB’ye ve Anıtlar Kurulu’na şikayet ettik ama sonuç alamadık. Boğazda işlenen bir cinayete sessiz kalınıyor. Normal bir vatandaşa yüzlerce zabıtayı gönderen İBB, yalı tadilatlarına neden sessiz kalıyor merak ediyoruz’ diye konuştu.

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YALININ TARİHİ...

Vaniköy’de bulunan yalı XIX. yüzyılda vakunuvistlik ve takvimhane nazırlığı yapan Recai Efendi tarafından yaptırılmış ; Recai Efendi’nin oğlu , Türk edebiyatında isim yapmış Recaizade Ekrem Bey’in ismiyle ünlenmiştir. Kaynaklarda bu tip binaların Boğaziçi’nde Sultan Abdülmecit zamanında yaptırıldığı belirtilmektedir. Behçet Ünsal bir kaynakta yalıyla ilgili yaptığı açıklamada; “Ahşap karkas ve dolgu bir yapıdır. Sıvası ve kalkan çatısı ile sivrilen bir yalı. Böyle basık kemerli tipinde yapı Yıldız Sarayı’nın bir bölümünde de görünüyor ; ama buradaki çatı kombinazonu ve feneri esas kitle perspektifini zorlamaktadır…”demektedir.

Vaniköy Recaizade Ekrem Bey Yalısı Yalı Recai Efendi’nin 1861 yılında ölümünden sonra Mısırlılar tarafından satın alınmış. Sonrası yıllarda yalının yanına Vaniköy Mısırözü ve Glikoz Fabrikası yapılmıştır. 1989 yılında fabrika binası yıktırılmış , yalı aslına uygun olarak restore edilmiştir. Recaizade Ekrem Bey Yalısı bugün Haydar Akın ailesi tarafından kullanılmaktadır.