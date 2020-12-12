Sözcü'nün 'Sağım solum AKP'li' haberi sobelendi! Aksaray yerel basınından yalanlama

Sözcü gazetesi, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun kente yatırım toplantısına sadece AK Parti'den isimleri çağırdığını iddia etti. Ancak gazetenin yalanı kısa sürede ortaya çıktı: Aksaray İl Genel Meclisi sadece AK Parti ve MHP'li üyelerden oluşuyor. Öte yandan gazetenin birinci sayfadan duyurduğu habere tepki yağdı. Yerel basın organları Sözcü gazetesini kınadı, MHP'den de açıklama geldi.

Sözcü'den çarpıtma haber

Sözcü gazetesi, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun kente yatırım toplantısına sadece AK Pardi'den isimleri davet ettiğini iddia etti. Gazete haberi birinci sayfasından, "Devletin valisi, kente yatırım toplantısını AKP'lilerle yaptı: Sağım, solum AKP'li!" başlığıyla duyurdu. Ancak gerçeğin öyle olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Toplantıya ait fotoğraflar, gazetenin bir fotoğrafı yakınlaştırıp kullanarak okuyucusunu kandırmaya çalıştığını ortaya koydu.

Yerel basından Sözcü'ye tepki

Aksaray'da yayın yapan basın-yayın organları da, Sözcü gazetesinin haberine tepki gösterdi. Açıklamada, Aksaray Valisi Aydoğdu'nun CHP başta olmak üzere tüm partilerin mensuplarıyla ayrı ayrı bir araya geldiği, şehrin sorunlarıyla ilgili 'birlikte çözüm' mesajı verdiği vurgulandı. Açıklamada, "Maksat Aksaray için yapılan toplantıda neler konuşulduğundan ziyade nereyi hedef aldığı belli olmayan bakış açısıyla maksatlı ancak gerçeği yansıtmayan haber yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yerel basın adına yapılan açıklamada TGF İl temsilciliği, 68 Aksaray Gazeteciler Cemiyeti, Orta Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Aksaray Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti, Aksaray İnternet Gazetecileri Cemiyeti, Aksaray Radyo ve Televizyoncular Derneği, Kanal 68 tv Aksaray Web TV, Yeni Gün Gazetesi, Aksaray Posta Gazetesi, Aksaray Meydan Gazetesi ve Bağımsız Medya Ajansı'nın imzası yer aldı.

İl Genel Meclisi sadece AK Parti ve MHP'li isimlerden oluşuyor

MHP Aksaray İl Başkanı Mustafa Çölkesen de Sözcü gazetesinin haberiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Vali Aydoğdu'nun MHP il teşkilatıyla Ekim ayında bilgilendirme toplantısı yaptığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öncelikle Sayın Valimiz Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray İl Teşkilatımızı ilimizde yapılan ve yapılacak olan projelerin tanıtımı ile ilgili olarak Ekim ayında düzenlediği geniş katılımın olduğu toplantı ile bilgilendirmiştir. İl Özel İdaresinin Bütçe Görüşmelerinin başladığı gün Milletvekilimiz Sn.Ramazan Kaşlı ile birlikte 9 Kasım 2020 günü Aksaray İl Genel Meclisi'ni ziyaret ettik ve 2021 bütçesinin ilimize hayırlı olmasını diledik.

Yine bu habere konu olan İl Özel İdaresinde yapılan toplantıda MHP'li İl Genel Meclisi Üyelerimizin de bulunduğunun bilinmesini istiyoruz. Bilindiği üzere ilimizde İl Genel Meclisi MHP ve Ak Parti'li üyelerden oluşmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray İl Teşkilatı olarak İlimiz Valisinin tarafsızlığı hususunda olumsuz bir durumun olmadığını ve basında çıkan haberin asılsız olduğunu belirterek Sn.Valimize çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz."

MHP'den 10 isim katıldı

Öte yandan, MHP'den Haber7'ye yapılan açıklamada, "Toplantıya partimizden İl Genel Meclis Üyesi 10 isim katıldı" denildi.

Haber7 - Özgür Bayrak