Sözcü'nün 'Doktor değil imam aradı' algısı böyle çökertildi
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ve Akit TV suncusu Murat Alan, Sözcü'nün bir koronavirüs hastası için, "Doktor değil imam aradı" şeklindeki yalanını canlı çökertti.
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, günün gazete haberleri masaya yatırıldı.
Programda, Sözcü'nün çarpıtmalarla dolu bir haberi de masaya yatırıldı.
Koronavirüse yakalanan bir hastayla yetkililerin değil, imamın ilgilendiğini ve sadece telefonla arayarak, "Su iç, senin için dua ediyoruz" dediğini belirterek hastalar üzerinden akılalmaz bir provokasyona imza atan Sözcü, pozitif çıkan vatandaşlarla ilgilenilmediğini ima etti.
Sözcü'nün söz konusu haberini yorumlayan Karahasanoğlu ve Alan, oluşturulmaya çalışılan algıyı satır satır yıktı.