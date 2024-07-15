Sözcü’den 'yok artık' dedirten Trump iddiası! 'Saatler öncesinden bildik…'

Sözcü fal bakarak haber yapmaya devam ediyor. ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimi dünyada büyük yankı oluştururken Sözcü.com.tr yaşananları ‘astrolojik olarak saatler öncesinden’ bildiklerini manşetten okuyucularıyla paylaştı. Yaşananlar ve gelişmeler tüm ciddiyetini korurken Sözcü internet sitesinin olaya astrolojik olarak yaklaştığı haberle okuyucunun karşısına çıkması tepki çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

Pensilvanya Eyaleti'ndeki mitingi sırasında kürsüde konuşma yapan başkan adayı Donald Trump, silah sesleriyle yere düştü.

Ardından korumaları Trump'ın etrafını sararak güvenlik çemberi oluşturdu.

Korumalarının omzuna tutunarak aracına binen Trump, yumruğunu havaya kaldırarak, mitingini takip etmeye gelenlere "iyiyim" mesajı verdi.

Saldırı sonrası Donald Trump'ın kulağının kanadığı görüldü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

FBI SALDIRGANI TESPİT ETTİ

FBI'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan Trump'ın Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada uğradığı saldırının failinin kimliği duyuruldu.

Açıklamada, silahlı saldırganın "Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks" olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, olay hakkında bilgi sahibi kişiler, FBI'ın internet sitesine veya doğrudan telefon üzerinden bilgi paylaşmaya çağırıldı.

SALDIRGAN CUMHURİYETÇİ ÇIKTI

Saldırgan, olay yerinde Gizli Servis tarafından etkisiz hale getirildi.

Crooks'un kayıtlı bir Cumhuriyetçi olduğu belirtildi. Yaklaşan 5 Kasım seçimleri Crooks'un ilk kez başkanlık yarışında oy kullanacağı ifade edildi.

SÖZCÜ, YAŞANANLARI ASTROLOJİK OLARAK BİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ!

Son zamanlarda dünya üzerinde çok sayıda kişi, sorularının yanıtlarını ve gerçekleri astrolojide aramaya başladı.

ABD’de yaşanan olay tüm dünyada ciddiyetle takip edilirken Sözcü'nün internet sitesi de bu akıma dahil oldu.

“SÖZCÜ, Trump'a suikast girişimini önceden bildi” başlığıyla manşetten okuyuculara servis edilen o haberde, “SÖZCÜ dünyayı sarsan suikast girişimini saatler öncesinde Seyran Ataklı imzası ile astroloji kategorisinde yayınladı” ifadeleri yer aldı.

Seyran Ataklı’nın saatler öncesinden bildiği iddia edilen o yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Dünya üzerinde bir lidere yapılabilecek suikast, bir liderin ölümüyle hükümetin el değiştirmesi, Terör olayları, Işid, Taliban gibi insanlık dışı örgütlerin dünyayı ayağa kaldıracak yeni vahşet eylemleri meydana gelebilir.”

“Geçmişteki birkaç örneğe bakarsak, 1941- 1942 Uranüs- Algol etkisiyle başlıyor. (Hitler etkisini hepimizi biliyoruz.)”

“16 Temmuz 1945 ilk nükleer bomba atılıyor, 25 Nisan 1953 Amerika’da DNA’nın ilk sarmalı yayınlanıyor.”

“Kromozom, genetik bilim projeleri hep gezegenlerin Algol açı etkisiyle ortaya çıkıyor.”

“Dünya astrolojisinde savaşlar, İnsan ve hayvanların kitlesel ölümleri, Boğa burcu toprağı simgelediğinden toprak hareketleri, maden kazaları, volkanik patlamalar gündeme gelebilir. Dünya genelinde ayaklanmalar artacaktır.”

“Mevcut gidişattan kimse memnun değil, değişmeliyiz. Kaçınılmaz olarak gerilim yaşanacak ama sonra sonu dilerim ferah olacaktır. Hava değişimleri, aşırı sıcak arkasından seller, uçak kazaları yaşanabilir. Dünyada hiper enflasyon, yüksek zamlar, gıda fiyatlarında artış, üretimde sıkıntılar öne çıkabilir.”

ABD'nin 45'inci Başkanı ve 2024 seçimleri için Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine tüm dünya tarafından tüm ciddiyetle yakından takip edilirken Sözcü.com.tr’nin ise gelişmelere astrolojik yaklaşımı ve manşetten okuyucusuyla paylaşması tepki çekti ve o haber sosyal medyada gündem oldu.