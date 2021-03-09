Sözcü'den suça değil cinsiyete göre muamele
Habercilik kılıfını bürünerek terör ve terör destekçilerinin sempatizanlığını yapan Sözcü, TSK içerisinden devlet sırlarını sızdırdığı ve MİT'i ifşa etme suçlamasıyla yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız için skandal bir haber yaptı.
Karanlık Oda TV’nin Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, devletin gizli bilgi ve belgelerini ifşa etmek suçundan 3 yıl 7 ay adeta ödül gibi bir hapis cezası alırken, Sözcü gazetesi, cezası ertelenen Müyesser Yıldız için 8 Mart Kadınlar Günü istismarına başladı.
Suç işleyen kadını 8 Mart Kadınlar Günü istismarı ile masum gibi göstermeye çalışan Sözcü, ortada bir tutuklama olmamasına rağmen, “Kadınlar tutuklansa da Türkiye aydınlığa çıkacak” başlığı ile adeta kepazeliğin zirvesine çıktı.
‘Kadın tutuklanamaz' algısı
Attığı “Kadınlar tutuklansa da Türkiye aydınlığa çıkacak” başlığı ile suç işleyenlerin cinsiyetlerine göre muamele görmesine isteyen Sözcü, 8 Mart Kadınlar Günü hatırlatması ile askeri casusluk suçlusu Müyesser Yıldız’a ceza verilmemesi gerektiğini savundu.