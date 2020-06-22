Sözcü'den İsmail Küçükkaya'ya imaj düzeltme operasyonu

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, Küçükkaya'nın kendisini aşağıladığını, evli kaldığı sürede aldatıldığını açıkladı. Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini söyleyen Demirci, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini bildirdi. Demirci, ayrıca Küçükkaya'nın uyguladığı şiddet yüzünden kanser hastası olduğunu da bildirdi.

Sözcü ise skandal iddiaların ardından Küçükkaya'nın imajını düzeltme operasyonuna girişti. Küçükkaya ile yapılan röportajı manşetten yayınlayan Sözcü, günlerdir gündemden düşmeyen iddiaları iki soru ile geçiştirdi.

Küçükkaya, "Bu asılsız iddialarla ilgili konuşmak istemiyorum. Kamuoyunu meşgul etmeyelim." diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.

Küçükkaya, "Cevap hakkınızı neden kullanmıyorsunuz?" sorusu karşısında ise şu iddialarda bulundu:

"Bizim boşanmamız karşı tarafın talebi üzerine anlaşmalı olarak gerçekleşti. Yani karşı taraf davasından, iddiasından vazgeçti ve boşanma kararı da yine kendisinin talebiyle 30 Ocak 2020'de kesinleşti. Resmen boşanmamızın üzerinden bugüne kadar 6 ay geçti. Neden şimdi bu asılsız iddiaları yeniden gündeme getirdiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ayrıca bu iddiaları sahiplenenler ile benim gibi gazetecilere eş zamanlı yürütülen itibarsızlaştırma çabalarının birlikte değerlendirilmesi gerekir. Karalama kampanyasını iki yıl önce boşanma davasının açılmasıyla başlatan malum basın kuruluşuna karşı açtığımız tazminat davalarından biri sonuçlandı. Mahkeme o kuruluşu 30 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Yasal mercilere müracaat etme dışında hiçbir açıklama yapmadım. Bir hakkımız varsa yasal yollarla aranmasını tercih ederim. Nitekim şahsımı ve mesleki varlığımı hedef alan bu iftira ve linç kampanyasına karşı da yasal yollara başvuruyorum."

İsmail Küçükkaya'dan Eda Demirci'ye 'sus' payı

İsmail Küçükkaya, eski eşi Eda Demirci'nin şiddet gördüğünü ve bu nedenle üzüntüden kanser hastası olduğunu söylemesi üzerine bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada İsmail Küçükkaya'nın Eda Demirci'ye 550 bin lira ödemeyi kabul ettiği, tarafların bir diğerinin izni olmadan basın kuruluşlarına hakkında açıklama yapamayacağı gibi ifadeler yer almıştı.