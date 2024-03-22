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Gündem

Sözcü yazarıyla Özgür Özel birbirine girdi! "Kalk ben genel başkan olayım"

Yeniakit Publisher
2024-03-22 09:53:00 - 2024-03-22 10:03:28

CHP Genel Merkez binasında yandaş gazetecileri konuk eden CHP'nin emaneten genel başkanı Özgür Özel ile Sözcü yazarı Deniz Zeyrek arasında tartışma çıktı. Zeyrek gibi CHP yandaşı biri bile Özgür Özel'in pasifliğine dayanamadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'ye konuk oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek arasında gergin anlar yaşandı. Muhalefetin çözüm bulmak yerine şikayet ettiğini ifade eden Zeyrek, Özgür Özel'i sinirlendirdi.

Özel'in "Şimdi bakın en kolayı burada, yani mikroba hastalık yaptığından dolayı sual sormayıp, antibiyotiğe etkililiğini soruyorsunuz." sözlerine Zeyrek ise, "O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım." yanıtını verdi.

CHP lideri Özel, Zeyrek'e "Muhalefete saldırmanın konforundan biraz daha adilane bakmak lazım bu işlere. En kolay yol muhalefete saldırmak." diyerek tepki gösterdi.

Deniz Zeyrek ise, "Ben şikayet edebilirim vatandaş olarak ama vatandaş siyasetten çözüm bekliyor. Siyaset şikayet etmez, çözüm bulur." dedi.

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