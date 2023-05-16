Sözcü yazarından rezil ötesi çıkış! Muhalefete oy vermeyenlere bunu dedi

14 Mayıs seçimlerinde Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın sergilediği net başarı, muhalefetin amigosu Rahmi Turan'ın aklını başından aldı.

Muhalefete oy vermeyen insanları, örtülü olarak "akıllarını kullanmamakla" itham eden hadsiz Turan, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Aslında bu, cumhurbaşkanı seçiminden çok “Rejim oylaması” idi.

Ülkeyi derin bir yokluğa sürükleyen “Tek Adam Sistemi” bitsin mi, devam etsin mi? Bu sorunun cevabı isteniyordu.

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İlk turda millet kararını veremedi.

Seçmen iki hafta daha düşünecek ve son kararını verecek!

İkinci tur 28 Mayıs'ta…

Bu süre içinde aklımız başımıza gelir mi, bilemiyorum!

21 yıldır çektiğimiz bunca çile yetmemiş olacak ki, millet kararsız kaldı!

Kılıçdaroğlu'nun hoşgörülü, sabırlı, birleştirici dili karşısında, Erdoğan'ın kin, nefret, hakaret, tehdit dolu, gerçekle ilgisi olmayan sözlerinin daha çok prim yaptığı anlaşılıyor.

(...) 60 milyonu aşkın seçmen 28 Mayıs günü bir kez daha sandığa gidip nihai kararını verecek! Dilerim aklın yolu izlenir!

(...) İktidarın aldığı sonuçlar gerçekten çok şaşırtıcı!

(...) Cumhur İttifakı'nın 320 milletvekiline ulaşarak Meclis'te çoğunluğu elde etmesi, akıl yoluyla izah edilecek bir durum değildir.

Siyasete, insan yapısına ve matematik bilimine ters olan bu durumun sosyolojik olarak incelenmesi gerekir!

Sonuçlar, milletin acı ve ıstırap çekmeyi sevdiğini gösteriyor!

İki hafta sonra “Tek Adam Sistemi”nden kurtulmazsak, inanın ki ulusça hepimizi çok daha sıkıntılı, çok daha üzücü günler bekliyor.

Aziz milletimizin silkinip doğru karar vermesini umut etmekten başka çaremiz yok!"