Sözcü yazarından hükümete akıl almaz hakaretler! Böyle edepsizlik görülmedi
Sözcü gazetesinin algı operasyoncusu yazarı Necati Doğru, hükümetin depremzedelere yeni bina yapma sözünü "yara sarma edebiyatı" olarak nitelendirerek büyük bir edepsizliğe imza attı.
Sözcü gazetesinin algı operasyoncusu yazarı Necati Doğru, hükümetin depremzedelere yeni bina yapma sözünü "yara sarma edebiyatı" olarak nitelendirerek büyük bir edepsizliğe imza attı.
Mevcut düzeni "haydut düzen" diye adlandırdığı yazısında akıl almaz hakaretlere yer veren Doğru, özetle şunları kaydetti:
"(...) Müteahhitler zenginleşti, iktidar siyasetçisi payını alıp işbirliği yaptı. Şu anda bu iki sınıf; “yara sarma edebiyatına” başladı ve 1 yıl içinde bina yapma sözü vererek oy istemeye soyundu.
Bunun adı:
Yüzsüzlük.
(...)
Bunu adı da:
Eski zihniyet!
(...) Haydut düzen!
Duvara dayandı!"