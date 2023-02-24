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Medya Sözcü yazarından hükümete akıl almaz hakaretler! Böyle edepsizlik görülmedi
Medya

Sözcü yazarından hükümete akıl almaz hakaretler! Böyle edepsizlik görülmedi

Sözcü gazetesinin algı operasyoncusu yazarı Necati Doğru, hükümetin depremzedelere yeni bina yapma sözünü "yara sarma edebiyatı" olarak nitelendirerek büyük bir edepsizliğe imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 10:58:00 -
Sözcü yazarından hükümete akıl almaz hakaretler! Böyle edepsizlik görülmedi

Sözcü gazetesinin algı operasyoncusu yazarı Necati Doğru, hükümetin depremzedelere yeni bina yapma sözünü "yara sarma edebiyatı" olarak nitelendirerek büyük bir edepsizliğe imza attı.

Mevcut düzeni "haydut düzen" diye adlandırdığı yazısında akıl almaz hakaretlere yer veren Doğru, özetle şunları kaydetti:

"(...) Müteahhitler zenginleşti, iktidar siyasetçisi payını alıp işbirliği yaptı. Şu anda bu iki sınıf; “yara sarma edebiyatına” başladı ve 1 yıl içinde bina yapma sözü vererek oy istemeye soyundu.

Bunun adı:

Yüzsüzlük.

(...)

Bunu adı da:

Eski zihniyet!

(...) Haydut düzen!

Duvara dayandı!"

 

 

 

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Yorumlar

doğrumu ?çok çok yamukmu

bu millet kimin yüzsüz kimin hırsız kim karektersiz kimin donsuz ve donsuzlar ekibinden olduğunu gayet iyi biliyor

a.d.

Ha  lan bit yavrusu. Bu herifi okuyup buna inanan bunun sözüyle amel eden salak varmıdır acaba..........
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