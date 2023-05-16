Sözcü yazarı Soner Yalçın ‘Sadece Kılıçdaroğlu yenilmedi’ dedi ve ekledi

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ortaya dökülünce CHP ve yandaşları başlarını öne eğerek nerede hata yaptık diye düşüneceğine yine milleti aşağılamaya, AK Partiye oy verenlere saldırmaya, Deprem bölgesinde AK Partiye oy verenlere saldırmaya başladılar.

Cumhuriyet, Sözcü gibi gazeteler seçimi açık ara önde bitiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaybettiğini bile yazdılar. Bozuk saat günde iki kez doğruyu gösterir misali Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın bir yazı kaleme alarak Kılıçdaroğlu’nun kaybettiğini ama asıl kaybedenin Kılıçdaroğlu olmadığını ifade ederek tüm yenilenleri bir bir sıraladı.

İşte Yalçın’ın yazısının o bölümü:



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