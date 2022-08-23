Sözcü Yazarı Rahmi Turan Kılıçdaroğlu'nu Mars'a gönderiyor!

Sözcü yazarı Rahmi Turan bugünkü mürekkep israfına sebep olan köşe yazısında 'Uzaya çıkacağız derken pazara çıkamaz olduk! ifadeleriyle bir skandala imza attı.

Türkiye'nin uzay hedeflerini hafife alan Turan, Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki başarısını es geçip birde 'Ay'a, uzaya gitsek bile ne olacak ki?' ifadelerine utanmadan sıkılmadan yer verdi.

Türkiye'nin aktif haberleşme uydusu sayısı 5'e, toplam uydu sayısı 8'e yükseldi. Türkiye, uzayda haberleşme uydusu bulunduran 30 ülkeden biri oldu. Tüm bunlar Türkiye Uzay Ajansı'nın üstün başarıları. Fakat Rahmi Turan ve familyası' için bunların hiçbirinin bir şey ifade etmediği bahsi geçen yazıyla da tekrar tasdik edilmiş oldu.

Eski köhnemiş Türkiye'deki gibi kendi bayrak ipini bile üretemeyen ama 'Laikliği ve İslam karşıtlığını' sapına kadar yaşayan bir ülke olsaydık, kim bilir Rahmi Turan gibilerin verdiği gazla Kılıçdaroğlu gibiler Mars'a bile giderdi düşüncesi Turan'ın mürekkep israfı yazısında akıllara geldi...