Sözcü TV'de itiraf gibi sözler! Yüzde 50'nin üstüne çıkma ihtimali var

KABUL ETTİLER

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen kanalda, seçimi büyük bir farkla önde götüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. cumhurbaşkanı olmaya yakın olduğunu belirten bir yorumcu şöyle konuştu:

"Seçimlerin 2. tura gitmesi bekleniyordu ama Kılıçdaroğlu'nun önde olması ya da çok başa baş olması bekleniyordu fakat Erdoğan 4 puan önde.

Yurt dışı oyları eklendiğinde Erdoğan'ın yüzde 50'nin üstüne çıkma ihtimali var"

ERDOĞAN YÜZDE 50'YE ÇOK YAKIN

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların yüzde 99.22'i açıldı.

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Cumhurbaşkanı adaylarının oranları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı: Yüzde 49.41

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı: Yüzde 44.88

Sinan Oğan'ın oy oranı: Yüzde 5.25

Muharrem İnce'nin oy oranı: Yüzde 0.43