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Gündem Soysuzların inleri başlarına yıkılıyor! 6 sarı torba daha hazırlandı
Gündem

Soysuzların inleri başlarına yıkılıyor! 6 sarı torba daha hazırlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 13:44:00 -
Soysuzların inleri başlarına yıkılıyor! 6 sarı torba daha hazırlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terörü bitirme çalışmalarına hızla devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

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