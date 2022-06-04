Soysuzların inleri başlarına yıkılıyor! 6 sarı torba daha hazırlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terörü bitirme çalışmalarına hızla devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.