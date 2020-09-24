Soylu'dan flaş sözler: Cumhurbaşkanımız 'sen buraya kadar' derse...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de katıldığı televizyon programında çok önemli açıklamalarda bulundu. Siyasi hayatına ilişkin konuşan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışmanın kendisi için büyük bir şeref olduğunu, ve bırakabileceği en büyük mirasın bu olduğunu belirterek, Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağını açıkladı.

"Cumhurbaşkanımız 'sen buraya kadar' derse..."

Bakan Soylu, tehlikeli bir dönemden geçildiğini ve bu dönemi iyi atlatmanın tecrübesiyle, bilgisiyle, dünyayı bilmesiyle, halkını, milletini iyi tanımasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la mümkün olacağını ifade etti. Erdoğan'dan sonrasını istemediğini söyleyen Soylu, "Cumhurbaşkanımızla beraber, tabii kendi takdirleridir, o ne derse bizim için talimat olur. 'Sen buraya kadar' derse, başım üzerine. Hayatım boyunca sonuna kadar sadık ve bağlı olacağım, o ayrı." şeklinde konuştu.