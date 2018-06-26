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Soylu'dan alçak katliam sonrası HDP'ye telefon: Sizi CHP bile kurtaramayacak

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde köy bakkalının PKK'lı teröristlerce katledilmesinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak” dediği öğrenildi.

26 Haziran 2018 Salı 22:28
Soylu'dan alçak katliam sonrası HDP'ye telefon: Sizi CHP bile kurtaramayacak

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt Köyü'nün bakkalının PKK'lı teröristlerce katledilmesinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak” dediği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun ayrıca valilere şehit cenazelerine CHP İl Başkanlarının katılmaması konusunda talimat verdiği belirtildi.

KÖY BAKKALI PKK'LI TERÖRİSTLERCE KATLEDİLMİŞTİ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünün bakkalı, PKK'lı teröristlerce katledildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırması sonucu, silahla kafasından vurularak öldürülen kişinin köyün bakkalı olduğunu belirlendi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 22:28
  1. Ağrı
  2. Süleyman Soylu
  3. Pervin Buldan
  4. PKK

YORUM YAZ

  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU18 sa önce
    ELLERİNE FIRSAT GÜÇ GEÇSE BUNLARIN MİLLETE NE YAPACAKLARI MALUM..FIRSATVERMEYİN İMKAN VERMEYİN BUNLARA.GÜLÜCÜKLER ATMAYIN,SEMPATİK DAVRANMAYIN.
  • Emirhan canimEmirhan canim1 gün önce
    BUNU YAPANIN ALLAH BELASINI VERSIN VE TUM TERORISTLERINDE VERSIN AMA BIR BAKAN OLARAK BU KADAR BOLUCU AYRISTIRICI HEDEF GOSTEREN BIR BAKAN DUNYADA YOK
  • Sedat uçanSedat uçan21 sa önce
    Bunu yapanın Allah belasını versin.. Zamanında pkk yı alkışlarla ülke içinden geçirenlerinde Allah belasını versin, Halkı ayrıştıranlarında (CHP, AKP vs) Allah Bin belasını versin. Sözüm bunada. Ey Sülayman düne kadar Tayyip Erdoğana saydırıyordun. Sende CHP zihniyetliydin noldu saray oğlanı
  • ibrahimibrahim17 sa önce
    BUNLARIN AKREPDEN FARKI YOK....HATA AKREP BİLE YAPMAZ BU MELUNLARIN YAPTIĞINI....BUNLAR İNSAN DEYİL YAŞAMAMALI BU GİBİ MAHLUKLAR....
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar1 gün önce
    O hainlere verilecekenhafif ceza aslında daha ağır cezalar verilmeli çünkü katillere yandaş olmak katille yani cezaya müstehak olmak demek lanet olsun hainlere nedeçokvar kahrolasıcalar
  • MUSTAFA abacıMUSTAFA abacı18 sa önce
    Hepimiz müslümanız. Kıssasa kıssas isteriz.
  • emre durusoyemre durusoy20 sa önce
    devletimiz sizden tek isteğimiz terör yasasını yasallaştırıp idam derhal gelmesidir polisimize askeimize terör konusunda sınırsız yetki verilmesidir
  • AliAli1 gün önce
    Bakan hakikati söylemiş. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Katillere katilliklerinin karşılıksız kalmayacağını söylemiş. Bu ayrıştırma değil adalettir.
  • MUŞLUADAMMUŞLUADAM23 sa önce
    Polis lojmanlarinda HDP ye oy çıkmasını bırakın birinci parti çıkıyorsa kendi meslektaşlarına, ülkesine , halkına ihanet eden kanı bozuk hainlerin olduğunu unutmayın.
  • ihsanihsan19 sa önce
    bunların katili sadece hdp pkk değil chp dir o meclise soktu
  • HasanHasan1 gün önce
    İt ürür kervan yürür
  • AliAli1 gün önce
    Her seçimden sonra azıyorlar. Geçen seçimde azıp Aytaç Baran'ı katletmişlerdi. Allah katledilen kardeşimize rahmet pkk ve onları azdıranlara lanet eylesin.
  • receprecep20 sa önce
    yeter yani
  • yıldızyıldız1 gün önce
    Allah belanızı versin.nasıl kıydınız masum bi insana.teröristlerin de ,onlara destek veren hainlerin de her türlü tuzağı başına yıkılsın inşallah.herkesin gerçek yüzü zamanla daha da açığa çıkar inşallah.BALÇIKLA SIVAYAMADIĞINIZ GÜNEŞ AĞIR AĞIR DOĞUYOR, GERÇEK KARANLIKLARI BÜTÜN İNSANLAR GÖRSÜN DİYE.Allaha şükürler olsun ki sizin gibilerin ve sizi destekleyenlerin eline bırakmadı Allah bizi.
  • beyaz toros sahibibeyaz toros sahibi1 gün önce
    beyaz torosluların dönme vakti teröre ölüm onlar boynundaki yedikleri kurşunları unutmuşlar herhalde geliyoruz
  • Sakalli KùrtSakalli Kùrt23 sa önce
    Idam gelmeli.bunlar meclisten atilmali.
  • HarunHarun1 gün önce
    Nefsi mudaafa kanunu gelustirilmeli belli sivillere silah verilip bu durumlarda mudahale etmelerine imkan verilmeli sivil gonullu lere silahlanma hakki verilmeli birkac kopegin lesi serilse bir daha boyle kopeklik yspabilirlermi....artik yumusaklik zamani degil savas sadece afrinde degilse bizde ona gore tedbir alalim dagdaki kopek gibi sehirlerdekininde leslerini serelimki namuslu durust insanlara zulm edilmesin
  • hakan armanhakan arman18 sa önce
    Yorumlara bakıp üzülüyorum bu neyin kafası.Bakan hedef gösteriyormuş!!! hdpkk teröristtir ve bunlar zaten hedeftir hdpye oy veren Fizik olarak kör ve sağır değilse teröristtir.Zavallısınız işiniz bela okumak kaç tane bu zihniyette olanları karşınıza alıp gerçeği gösterdiniz.
  • Ax111Ax11119 sa önce
    Böyle zamanlarda devlet çok ama çoook daha tetikte olmalı böyle şeylere fırsat vermemeli. Şimdi bunu nerede kullanacakları malum. Ne amaçla yaptıkları malum. Ama bunun gereği çok şiddetli bir şekilde ve çok acil bir şekilde yapılmalı. Aksi halde hedeflerine ulaşmış olacaklar. Lokal olduğuna aldanmayın, mesaj veriyorlar ona bakın. Bu durum bölge insanının hiç istemediği ve olduğunda da çok ses getirecek özelliğe sahip.
  • ahmetahmet1 gün önce
    Onları meclise taşıyan bir şey çocukları bir yerlerine kına yaksın..
  • vatansevervatansever1 gün önce
    o zaman bir an önce Yargıtaybaşsavcısı hdp için kapatma davası açsın
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