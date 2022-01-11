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Gündem Soylu net konuştu: Karayılan canını alacağız
Gündem

Soylu net konuştu: Karayılan canını alacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Geri zekalı Murat Karayılan 6 ay önce öldürdüğümüz teröristin hala yaşadığını sanıyor. Karayılan canını alacağız bilesin. Türkiye'nin tamamı sevinecek. Üzüleceklerin büyük bölümü Meclis'te olanlar ve onların destekçileridir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 14:13:00 - 2022-01-11 14:15:55
Soylu net konuştu: Karayılan canını alacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çalıştaydaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yaklaşık 3-4 yıldır terör örgütüne kattıkları kişi sayısı azalıyor geçen yıl 53'tü bu yıl 51. 500 kişilik bir liste yaptılar. Bu listeyi beraber kirli işler yaptıkları kişilere yolluyorlar. Türkiye eski Türkiye değil Allah'a yemin olsun ki kafanıza çökeriz. TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz.

Siyaseti kendilerine koruma zırhı olarak görenlere söylüyorum. Bizim evlatlarımız gazi olsunlar şehit olsunlar sen 3 tane oy avcılığı yapacaksın diye çalış. Siz ne zannediyorsunuz biz kimseye secde etmeyiz. Ben kimlere karşı konuştuğumu biliyorum."

"Karayılan canını alacağız bilesin"

"2022 yılı terörle mücadelede nefes aldırmama yılı olacaktır. Bugün bazı çevrelerin attığımız her adımda çıldırması boşuna değildir. Gönderdikleri paraları belediyelere yardım adına terör örgütüne aktaracaklar. Yollarını kesince ciyak ciyak bağıracaklar. Bu devlet iki bin iki yüz yıllık bir devlet.

Geri zekalı Murat Karayılan 6 ay önce öldürdüğümüz teröristin hala yaşadığını sanıyor. Karayılan canını alacağız bilesin. Türkiye'nin tamamı sevinecek. Üzüleceklerin büyük bölümü Meclis'te olanlar ve onların destekçileridir."

"Bir tek şey söylüyorum, acımayacaksınız"

"Kuzey Irak ve Suriye, Nusaybin, Şırnak, Cizre'nin karşısı Türkiye'ye mühimmat, terörist sızdırmaları olacaktır. Terör örgütünün şehir içi yapılanmalar ile tahkim etmeye çalışmaktadır. Cizre'de yaşadığımız bunun örneğidir. Bir tek şey söylüyorum, acımayacaksınız. "

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