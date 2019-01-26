Soylu açıkladı! Seçim kavgalarında muhtar detayı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle muhtar adayları arasında seçim olay sayısında artış olduğu gözleniyor. Seçim dönemi başladı. Şu ana kadar toplam 65 olay meydana geldi, bunun 35'i muhtarlardan." dedi.26 Ocak 2019 Cumartesi 15:14
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle muhtar adayları arasında seçim olay sayısında artış olduğu gözleniyor. Seçim dönemi başladı. Şu ana kadar toplam 65 olay meydana geldi, bunun 35'i muhtarlardan." dedi.
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