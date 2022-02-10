Söylemez Kardeşler Çetesi kimdir? Söylemezler Çetesi lideri kim?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uğradı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. KKTC polisi tarafından gece boyunca gerçekleştirilen operasyonda Ö.T. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınarak sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılmıştı. Falyalı ve beraberindeki Murat Demirtaş'a yönelik saldırıda aracın sahibi olduğu belirlenen Ö.T. hakkında 2 günlük tutukluluk kararı verilmişti.

Söylemez Kardeşler Çetesi lideri kim?

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili dün akşam İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındığı açıklanmış ancak zanlıların kim olduğuyla ilgili bilgi verilmemişti. İstanbul’da gözaltına alınan üç kişiden birinin Söylemez Kardeşler Çetesi’nin lideri olan Mustafa Söylemez olduğu iddia edildi. Mustafa Söylemez bugüne kadar pek çok karanlık olayla güdeme gelmiş bir isimdi. Mustafa Söylemez’in KKTC’de Halil Falyalı’nın en yakınında bulunan bir ismin verdiği ifadeler üzerine gözaltına alındığı öne sürülüyor. Gözaltına alınan diğer iki kişinin ise tetiği çekenler olduğu iddiası var. Öte yandan dün sabah saatlerinde KKTC’de 1 kişinin gözaltına alınmasının ardından akşam saatlerinde Lefkoşa Ercan Havalimanında yurtdışına çıkış yapmaya çalışan 2 şüphelinin daha polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Falyalı cinayetiyle ilgili gözaltı sayısı 6’ya yükseldi.

Söylemez Kardeşler çetesi kimdir?

Mehmet Sena Söylemez ve Faysal Söylemez. Ya da kamuoyunda bilinen adlarıyla "Söylemez Kardeşler" Peki Söylemez Kardeşler çetesi kimdir?

Onların adını Türkiye ilk kez 1996'da duydu. Adana'da yaşanan bir silahlı çatışma sonrası 11 asker, 24 polis hakkında soruşturma açıldı. İddialar inanılmaz boyuttaydı. İddianamede Söylemez Kardeşler'in Sedat Bucak'a lav sihalıyla saldırı planladığı, Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinkaya'yı yine lav silahı ile öldürmeyi plandıkları iddia edildi.

Davalar başladı. Sıra, Söylemez Kardeşler'in verecekleri ifadedeydi. Söylemez Kardeşler, Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'ı kendilerine komplo kurmakla suçladı. Onların iddialarına göre Ağar ve Bucak, kardeşleri Emir Söylemez, Resul Söylemez ve şoförleri Ercan Akyol'un ölümünden sorumluydu.

Söylemez Kardeşler 1997 yılında tutuklandı. 2002 yılındaki Rahşan Ecevit affıyla dışarı çıktılar. 2 yıl sonra ise haklarında tekrar tutklama kararı çıkarıldı. Ancak onlar Kuzey Irak'a, Erbil'e gitmişlerdi.

İddialara göre orada da işadamlarından haraç topluyorlardı. Orada da gözaltına alındılar. Serbest kaldıktan sonra da bu kez rotalarında Azerbeycan vardı. Kırmızı bültenle aranan Söylemez Kardeşler, geçtiğimiz haziran ayında bu kez Azerbaycan'da ortaya çıktılar ve yakalandılar; 3 Haziran'da da Türkiye'ye iade edildiler.